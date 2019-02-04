بيل جروس يعلن اعتزاله بعد 40 عاماً في استثمار السندات

2019/02/04 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أعلن المستثمر الأمريكي بيل جروس اعتزاله بعد العمل على مدار أربعة عقود في استثمار السندات.





وعانى جروس خلال السنوات الأربع الأخيرة في رئاسة صندوق "يانوس هندرسون" العالمي للسندات غير المقيدة، بعد أن رحل عن "بيمكو".





وقال جروس البالغ من العمر 74 عاماً في بيان له، اليوم الإثنين، إنه سيركز على على إدارة أصوله الشخصية وسيظل نشطاً في المساعي الخيرية.





وأضاف جروس: "مررت بحياة رائعة لأكثر من 40 عاماً في مسيرتي المهنية، أحاول طول الوقت أن أضع اهتمامات العميل أولا في إدارة السندات النشطة".





وتابع جروس:"أتطلع لمواصلة العمل مع ابني جيف وابنته جينيفر في تحديد ودعم القضايا الجديرة والمهمة التي تخلق حياة أفضل محلياَ وعالمياَ".





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