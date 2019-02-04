اعتقال مزور معاملات التخليص والإخراج الجمركي في بغداد

2019/02/04 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للقيادة تلقى موقع "الغدير"، نسخة منه، انه" تمكنت المفارز المشتركة من اعتقال متهم يستقل عجلة نوع شوفرليت "تاهو" بيضاء اللون ضمن مدخل بغداد الشمالي في منطقة الشعب".

وأضافت القيادة، في بيانها، أنه" بعد تفتيش عجلته ضبط بحوزته كمية من الأختام المزورة، ووصولات ومعاملات خاصة بالتخليص والإخراج الجمركي لجمارك المنطقتين الوسطى والشمالية".

انتهى..م.ر

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