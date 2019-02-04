2019/02/04 | 21:40

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مؤسسة تابعة لمكتب "السيستاني" تكشف بالأرقام عن الحالات النفسية بين الأيتام في بغداد

بغداد -

كلمة

أعلنت مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية التي يشرف عليها مكتب

المرجع الأعلى السيد علي السيستاني عن تسجيل نحو

(1478) حالة نفسية

للأيتامها في بغداد منذ انطلاق عمل المؤسسة.

وقالت المؤسسة في بيان تلقى موقع كلمة

الإخباري نسخة منه، إن "العين تسجل (1478) حالة نفسية

لأبنائها المحتضنين في #بغداد منذ انطلاق عملها حتى الآن".

وأضافت بحسب البيان، أن الحالات "تنوعت (...) بين (قلق، وخوف، وعنف،

وعدائية، وعصبية، وتأخر دراسي، وغيرها)".

وأشارت إلى أنها "تمكنت من متابعة (677) حالة بجلسات علاج منظمة،

وعلى وفق برامج متخصصة وضعها مختصون في الجانب النفسي ، أسهمت في

شفاء (313) حالة منها".

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