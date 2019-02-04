الصحة تكشف عن زيادة في التخصيصات العلاجية لتوفيرها في المستشفيات الحكومية

2019/02/04 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال البدر في اتصال خاص بموقع " الغدير " ، ليس لدينا سيطرة على المنافذ الحدودية كونها من مهام جهات اخرى .



مبيناً ان بعد دخول الادوية يتم متابعتها من قبل دائرة التفتيش ونقابة الصيادلة .

وبين "ان المركز الوطني المتخصص بفحص الدواء هو الوحيد في بغداد وغالباً ما يكون هناك زخم في اجراء الفحوصات وهي مشكلة بحد ذاتها" .



ملفتاً بان "العمل جاري لانشاء مختبر في كل محافظة لتخفيض الضغط وتسريع الاجراءات". واضاف البدر ان هناك نقص في بعض الفقرات العلاجية من مركز الى مركز ومن مستشفى الى اخر بسبب قلة التخصيصات المالية في الميزانية الخاصة بالوزارة .



مؤكدا بان عام 2019 سيشهد زيادة في التخصيصات العلاجية لتوفيرها في المراكز والمستشفيات الحكومية . يشار الى ان وزير الصحة قد صرح في وقت سابق بأن 75% من الادوية الموجودة في الصيدلية الاهلية غير مسجلة ويتم متابعتها من قبل دوائرنا الرقابية .

انتهى ع.س

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