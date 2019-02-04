عبد الصمد : البرلمان سيقول كلمته اذا استمر منهج تمكين البعثية في وزارة الخارجية

2019/02/04 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، خلف عبد الصمد، ان منهج

تمكين البعثيين من وزارة الخارجية اذا استمر فسيقول البرلمان كلمته ،

مشيرا في تغريدة على تويتر الى انه واثق بان جبهة مناهضة البعث التي

تضم عددا كبيرا من اعضاء مجلس النواب من مختلف التوجهات السياسية

ستكون بالمرصاد لتلك المحاولات من قبل وزير الخارجية .

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