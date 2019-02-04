2019/02/04 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تباحثت اللجنة المشتركة لوزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، ووزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، في مدينة أربيل، أوضاع المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›.

وحضر الاجتماع وزير الداخلية، وزير البيشمركة بالوكالة كريم سنجاري وعدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة البيشمركة من الجانب الكوردي، ونائب رئيس أركان وزارة الدفاع العراقية للعمليات الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله، والوفد المرافق له.

وتناول الاجتماع الأوضاع الأمنية في المناطق ‹المتنازع عليها› بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وتمت مناقشة تطبيع العلاقات بين الطرفين والتطورات الأخيرة على الساحتين العراقية والإقليمية.

ومن المقرر أن تبدأ اللجان الفرعية للطرفين خلال الأسبوع المقبل بتنفيذ ماتم الاتفاق عليه خلال اجتماع الطرفين.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيشمركة والدفاع العراقية تبحثان أوضاع ‹المتنازع عليها›) نشر أولاً على موقع (باسنيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيشمركة والدفاع العراقية تبحثان أوضاع ‹المتنازع عليها›) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (باسنيوز).