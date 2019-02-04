رئيس مجلس النواب يستقبل نائب رئيس وزراء إقليم كردستان

2019/02/04 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، نائب

رئيس وزراء إقليم كردستان قوباد طالباني والوفد المرافق له.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب, في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه, إن رئيس مجلس النواب استقبل نائب رئيس وزراء اقليم كردستان, وبحثا خلال اللقاء الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في البلاد.





واضاف البيان أن الجانبين اكدو تعزيز التعاون بين الحكومة

المركزية وحكومة الإقليم, وضرورة حل المشاكل العالقة وفقا للدستور.

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