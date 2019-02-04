2019/02/04 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الاثنين، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بغدانوف العلاقات الثنائية بين العراق وروسيا وآفاق التعاون وتأثيرها في صياغة معادلة الاستقرار في المنطقة وجهود مكافحة الاٍرهاب.وذكر بيان لمكتب الفياض اطلع عليه موقع "الحشد الشعبي"، أن "معالي مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفياض ومبعوث بوتين يبحثان جهود مكافحة الإرهاب) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفياض ومبعوث بوتين يبحثان جهود مكافحة الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).