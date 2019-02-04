2019/02/04 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسل الغد: استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال في جنين بالضفة الغربية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسل الغد: استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال في جنين بالضفة الغربية) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسل الغد: استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال في جنين بالضفة الغربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).