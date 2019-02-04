الاتحاد الوطني: كركوك كوردستانية ويجب أن تكون أوضاعها هادئة

2019/02/04 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني كوسرت رسول، اليوم الإثنين، بأن مدينة كركوك "خط أحمر، ولن نساوم أبداً على كوردستانيتها".

جاء ذلك في الإجتماع الذي عقده رسول في مقر المكتب السياسي للإتحاد الوطني الكوردستاني بكركوك، وبحضور مسؤولي وكوادر الحزب.

واشار المكتب الإعلامي لكوسرت رسول، في بيان له، بأنه تم التطرق خلال الإجتماع الى الأوضاع في مدينة كركوك، حيث أكد رسول "يجب ان تكون الأوضاع هادئة في كركوك، ومن واجبنا حماية جميع القوميات والمذاهب في المدينة".

وأشار رسول الى أهمية كركوك بالنسبة للكورد، وخصوصاً بالنسبة للإتحاد الوطني الكوردستاني، مضيفاً ان "كركوك خط أحمر، ولن نساوم أبداً على كوردستانية هذه المدينة".

وتابع رسول ان "من واجبنا جميعاً ان نحاول وبكل جدية تحسين الأوضاع في كركوك، وان ترجع للأطراف الفائزة بالإنتخابات وللأطراف التي تستطيع ان تخدم كركوك والكركوكيين".

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