انتصار صعب للصناعة على أربيل بدوري الطائرة الممتاز

2019/02/04 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برسحقق نادي الصناعة، اليوم الاثنين، الفوز على فريق اربيل ، ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة الطائرة.وفاز الصناعة على ضيفه اربيل بثلاثة اشواط مقابل شوطين، وبواقع (25-16) (20-25) (30-28) (23-25) (15-12).

وكان فريق بيشمركة السليمانية قد فاز، اليوم الاثنين، على فريق القوة الجوية، بثلاث أشواط مقابل شوطين ايضا، حيث انتهت اشواط المباراة بواقع (26-24) و(25-22) و(19-25) و(22-25) و(16-14).يشار الى ان حامل لقب الدوري فريق غاز الجنوب، استهل يوم امس الاحد مشواره في الدوري الممتاز، بالفوز على نادي الحبانية بثلاثة أشواط مقابل لا شيء.

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