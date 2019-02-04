الشاعر علي الشلاه يحصد جائزة كاثاك العالمية للعام 2019

2019/02/04 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي اليوم الاثنين عضو المجلس الشاعر علي الشلاه بفوزه بجائزة كاثاك العالمية للآداب للعام 2019.

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