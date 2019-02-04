الكعبي ينتقد سياسية المحاصصة ويدعو للتكنوقراط

2019/02/04 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ، اليوم الاثنين " الفساد " بانه مرض اصاب الجسد العراقي ، وعلاجه لا يتم بفرض العقوبات فقط بل بدراسة اسبابه .

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