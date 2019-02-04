عشائر البصرة: مؤامرات بعض القوى السياسية سمحت لامريكا بالتجاوز على العراق

2019/02/04 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه

قال رئيس مجلس عشائر البصرة، رائد الفريجي، اليوم الاثنين، ان المؤامرات التي تقودها بعض القوى السياسية هي من سمحت لامريكا بالتجاوز على العراق، مضيفا اننا ننتظر ردا من الحكومة العراقية لان هي المسؤولة بالحفاظ على كرامة العراق.

وذكر الفريجي في حديث لـ"الاتجاه برس" ان "التفكك الموجودة في البرلمان والمؤامرات التي تقودها بعض القوى السياسية وعدم تماسكها هو من سمح للادارة الامريكية بالتجاوز على العراق وجعله ساحة للصراعات وربما اذا استمر الحال على ماهو عليه اليوم سنشهد دولا اخرى تتجاوز على العراق".

واضاف اننا "ننتظر ردا من الحكومة العراقية لان هي المسؤولة عن هذه الملفات السيادية وليس الشعب وبالتالي يجب ان تقف بوجه من يريد جعل العراق منطلقا لضرب دول جارة وصديقة وهذا قطعا نرفضه".

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