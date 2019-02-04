في عيد ميلاد فيسبوك الـ15.. حقائق مثيرة عن مؤسسه مارك

2019/02/04 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قبل 15 سنة بالضبط قام مارك زوكربيرغ بتأسيس موقع "فيسبوك" مع كل من داستين موسكوفيتز، وكريس هيوز، اللذان كانا رفيقي زوكربيرغ في السكن الجامعي عندما كان طالبا في جامعة هارفارد.

وبعد مرور عقد ونصف العقد من الزمن لم يبق "فيسبوك" مجرد شبكة اجتماعية، بل أصبح الأكبر برأسمال يبلغ مليارات الدولارات، والأهم أنه أصبح لاعب أساسي ومشارك هام في السياسة العالمية.وجنى زوكربيرغ أول مليار في الـ23 من عمره، وارتفعت ثروة رجل الأعمال الأمريكي بمقدار 6.18 مليار دولار خلال تعاملات الأسبوع الفائت، وارتفع مركزين بقائمة أثرياء العالم إلى المركز الخامس.يبلغ إجمالي ثروة مؤسس "فيسبوك" في الوقت الحالي مستوى 65.6 مليار دولار، حيث ارتفعت بنحو 26.1% منذ بداية العام الجاري.ويعرف عن زوكربيرغ تحدياته الشخصية منذ العام 2009 حيث قام بارتداء ربطة العنق طوال العام وربطها من جديد كل يوم، وفي العام 2010 تعلم لغة الماندرين الصينية، أما في العام 2011 فقرر مؤسس "فيسبوك" الشاب أن يأكل لحوم الحيوانات التي يقوم بذبحها فقط، حيث قام في إحدى المرات بقتل إحدى معزاته بسلاح ليزر ثم بالسكين ليعد لمؤسس موقع "تويتر"، جاك دورسي، وجبة عشاء.وفي العام 2012 قام زوكربيرغ بالبرمجة يوميا لابتكار أشياء جديدة، ثم في العام 2013 التقى يوميا بأشخاص لا يستخدمون فيسبوك، أما في العام 2014 فكان التحدي هو تقديم الشكر للأشخاص يوميا.وقام مارك في العام 2015 بقراءة كتاب جديد كل أسبوعين، ثم في الـ2016 تطوير مساعد صوتي للتحكم في بعض تقنيات منزلهوتحدي العام 2017 كان زيارة جميع الولايات الأمريكية والتحدث إلى الناس، والعام 2018 إصلاح "فيسبوك"، أما في العام الجاري فكان التحدي حول استضافة سلسلة من المناقشات العامة حول مستقبل التكنولوجيا فى المجتمع.واحتل زوكربيرغ المركز العاشر في قائمة أكثر الناس تأثيرا في العالم.انتهى

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