الدخيلي: اكثر من ١٥ شركة تتنافس على استثمار مطار الناصرية

2019/02/04 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن النائب الاول لمحافظ ذي قار، عادل الدخيلي ، عن تنافس اكثر من ١٥ شركة دولية على استثمار مطار الناصرية الدولي.

وقال الدخيلي في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان " المحافظة استقبلت اكثر من ١٥ عرضاً من شركات دولية رصينة لإستثمار مطار الناصرية الدولية بعد اعلان مجلس الوزراء العراقي على تحويل ملكية ارض المطار من وزارة الدفاع الى وزارة النقل".وأشار ان " المحافظة اوعزت بتشكيل لجنة مشتركة من قبل المحافظة ووزارة النقل لدراسة العروض المقدمة واختيار الشركة المناسبة"، مؤكداً ان" الحكومة المحلية وضعت خطة لتحويل مطار الناصرية الدولية الى واحد من أهم المطارات العراقية".انتهىبواسطة: سجاد الخرسان

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