العراق في موقف صعب.. خطة “ترامب – اسرائيل” بدأت في صيف 2018!

2019/02/04 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس يبدو العراق في موقف صعب مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران حليفتيه الكبيرتين، ودخول “إسرائيل” على خط المواجهة من بوّابة الأجندة الأميركية التي كشف عنها أمس الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط استنكار السلطات العراقية التي شددت على أن الوجود الأميركي في البلاد ينطلق من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين حصراً والتي تُعنى […]

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