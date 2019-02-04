2019/02/04 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ضبط كمية من الأدوية بحوزة سائق عراقي غير مصرح بها في الشلامجة

04/02/2019 21:33:00 PM |

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واع بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الأثنين، عن ضبط كمية من الأدوية الطبية مختلفة الأنواع بحوزة سائق عراقي، مخالفة للضوابط وغير مصرح بها.

وذكر بيان للهيأة تلقته( وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )ان" الكمية "كانت مخبأة داخل صندوق شاحنة حمل محملة بمادة الحديد في منفذ الشلامجة الحدودي".

وأضاف كما "تم الضبط من قبل شعبة البحث والتحري" مشيراً الى "إحالة الموضوع الى مركز شرطة منفذ الشلامجة لغرض عرض المخالفة أمام أنظار قاضي التحقيق".

ت/ب.ن

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