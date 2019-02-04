الاتحاد الأوروبي: تطوير الصواريخ الإيرانية يزعزع الاستقرار

2019/02/04 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد من أنشطة ​الصواريخ​ الباليستية الإيرانية، مطالبًا إيران بالإحجام عن أنشطة إطلاق الصواريخ الباليستية.وقال بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، "أن الاتحاد يشعر بالقلق البالغ لنشاط إيران في مجال الصواريخ الباليستية ويدعوها للتوقف عن تلك الأنشطة".وأضاف، "الجهود الإيرانية الرامية إلى زيادة مدى الصواريخ ودقتها وزيادة عدد الاختبارات تؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة وتعميق انعدام الثقة".وأعرب الاتحاد عن" قلقه العميق من الأنشطة العدائية من قبل إيران، التي تجري على أراضي العديد من الدول الأعضاء، وفي ذلك السياق، أقر إضافة فردين وكيان واحد على قائمته للعقوبات".

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