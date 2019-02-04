العراق يعيد شحنة طماطم وبرتقال إيرانية

2019/02/04 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الإثنين، في منفذ الشيب الحدودي شحنة من البرتقال والطماطم مخالفة للضوابط.وقالت للهيئة في بيان، أنه "بجهود ضباط البحث والتحري تم ضبط وإحالة عجلة محملة بمادة الخضار في منفذ الشيب الحدودي".

وذكر أنه "تم إكمال المعاملة الكمركية من قبل مركز كمرك الشيب وبعد التدقيق والتفتيش تبين أنها محملة بمواد "2 طن طماطم و 2 طن برتقال" وهي مواد ممنوعة من الدخول حسب كتاب وزارة الزراعة دعماً للمنتج المحلي والاكتفاء الذاتي.

وأضاف البيان أنه تمت إحالة المخالفة إلى مركز شرطة الشيب لاتخاذ الإجراءات القانونية.انتهى/س

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