واشنطن: داعش يبقى يشكل تهديداً إرهابياً كبيراً

2019/02/04 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، أن تنظيم "داعش" يبقى يشكل تهديدا إرهابيا كبيرا.وقالت الوزارة، بحسب "سكاي نيوز عربية"، إنه "على الرغم من تحرير أغلب الأراضي التي يسيطر عليها داعش في العراق وسوريا فإن هذا التنظيم يبقى يشكل تهديدا إرهابيا كبيرا".

وحذرت صحيفة الإندبندنت، اول امس السبت، من اعادة "داعش" تأسيس نفسه وسيطرته على اراض قرب الحدود العراقية، مشيرة الى ان التنظيم سيواصل حملته لشن الهجمات من الأراضي السورية والعراقية على أهداف ومصالح أمريكية.انتهى/س

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