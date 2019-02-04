ماكرون.. يعتزم زيارة العراق خلال الشهر الجاري

2019/02/04 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي،اليوم الاثنين، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيزور العراق خلال شهر فبراير الجاري.وقال المصدر، في حديث صحفي

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