2019/02/04 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن بلاده توصلت إلى تفاهم مع روسيا بخصوص خارطة الطريق حول مدينة منبج السورية.وقال قالن، في مؤتمر صحفي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئاسة التركية تعلن توصلها إلى تفاهم مع روسيا حول منبج السورية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئاسة التركية تعلن توصلها إلى تفاهم مع روسيا حول منبج السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).