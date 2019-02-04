استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال في ‎جنين بالضفة الغربية

2019/02/04 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب آخر بجراح خطيرة، الإثنين، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما عند حاجز الجلمة شمال شرق جنين بالضفة الغربية.

وأفاد مدير إسعاف جمعية الهلال الأحمر في جنين، محمود السعدي، باستشهاد شاب وإصابة فتى بجروح جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم احتجاز جثمان الشهيد.

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، “قبل قليل ألقى فلسطينيان عبوة ناسفة بالقرب من معبر ‎الجلمة في جنين، ورد جنود الجيش بإطلاق نار باتجاههما، لم تقع إصابات في صفوف الجيش”، وفق قوله.

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