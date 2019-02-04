«الصليب الأحمر»: اتفاق تبادل الأسرى في اليمن «على المحك»

2019/02/04 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤول بارز في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن إطلاق سراح السجناء لدى طرفي الصراع في اليمن بات “على المحك” بسبب الخلافات بشأن القوائم التي قدمتها الحكومة وشركاؤها في التحالف من جهة والمتمرون الحوثيون من جهة أخرى.

وأوضح دومينيك ستيلهارت، مدير العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن ثمة مشكلة أساسية تتمثل في أن كلا من الجانبين قدم قائمة تضم 8 آلاف اسم، ولكن الجانب الآخر قال إنه يحتجز عددا “أقل بكثير”.

وأبلغ ستيلهارت مجموعة من الصحفيين، الإثنين، بأن الجانبين من المقرر أن يجتمعا مجددا في العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء، لمناقشة اتفاق تم التوصل إليه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي في ستوكهولم لتبادل السجناء.

وأضاف ستيلهارت قائلا، “أعتقد أننا سوف نعرف على وجه أفضل نهاية هذا الأسبوع ما إذا كنا سنرى تطبيقا لهذا الاتفاق أم لا”.

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