النفط يحقق أعلى مستوى له منذ شهرين

2019/02/04 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت لأعلى مستوى منذ السابع من كانون الأول، عند 63.63 دولار للبرميل، لكنها انخفضت 86 سنتا إلى 61.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:10 بتوقيت غرينتش.

وسجلت العقود الآجلة للخام الأميركي أعلى مستوى هذا العام عند 55.75 دولار للبرميل، لكنها هبطت في وقت لاحق 1.18 دولار مقارنة مع مستوى الجلسة السابقة إلى 54.08 دولار للبرميل.

وتراجع إنتاج نفط "أوبك" في كانون الثاني، بأكبر كمية في عامين وفقا لمسح أجرته "رويتر".

انتهى..م.ر

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