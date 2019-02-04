التميمي :رئيس الجمهورية صادق على الموازنة الاتحادية ونحي موقفة الوطني

2019/02/04 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشادت عضو اللجنة المالية النائب ” الدكتورة ماجدة التميمي” رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح على سرعة المصادقة على قانون موازنة 2019 ، اليوم الاثنين 4-2-2019 على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية للعام الحالي” وشكرت التميمي ” فخامة رئيس الجمهورية على سرعة المصادقة على قانون الموازنة وهذه بداية مشجعة جدا” 2019

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