في عيدها العالمي متحف الطفل فى ضيافة الاذاعة المصرية

2019/02/04 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) ، في العاشرة من صباح غد الثلاثاء ، زيارة لمبني الإذاعة المصرية بماسبيرو للتعرف على الية العمل داخل المؤسسة الاعلامية العملاقة ، ، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للاذاعة ، و بالتعاون مع شبكة إذاعات صوت العرب .

وقال د.نبيل حلمى، امين عام جمعية مصر الجديدة: إن الإذاعة شريك أساسي في عملية التنمية الاجتماعية والثقافية، وتؤثر فى بناء شخصية الإنسان، بسبب تداخل وظائفها مع جميع طبقات المجتمع، لما تقدمه من معلومات عبر مساحات كبيرة، وعلى مدار الساعة، كما تسهم في بناء الاتجاهات والمعتقدات عند الفرد، وكذلك التأثير على التنشئة الاجتماعية، التي تؤثر بدورها على بناء الإنسان الفكري والاجتماعي والنفسي.

قال د.اسامة عبدالوارث ، مدير متحف الطفل ، ان الهدف من الزيارة إلقاء الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه الإذاعة فى حياتنا اليومية من نشر للمعلومات ونقل للأخبار رغم التقدم الرقمي والتكنولوجي الهائل ، وتنوع وسائط الاتصال والتواصل وانتشار القنوات التلفزيونية الفضائية.

مشيرا الى انه سوف يتعرف الأطفال خلال الزيارة علي خطواط سير العمل الإذاعي المحترف، وجولة فى العديد من الإستوديوهات مثل ستوديو البث المباشر والمونتاج ، ستوديوهات عبد الوهاب وأم كلثوم وأبلة فضيلة|، كما يقوم الأطفال بزيارة لمكتبة الإذاعة التراثية و حديقة بوجي وطمطم حيث يلتقطون العديد من الصور مع شخصيات المسلسل الرمضاني الأشهر.

فى نهاية الزيارة يسجل الأطفال حلقة مع برنامج (أطفال اليوم) تقديم الأستاذ/ أحمد شريف كبير مقدمي البرامج والأستاذة/ أميرة المليجي.

جدير بالذكر أن فكرة الاحتفال بهذا اليوم تم طرحها من قبل الأكاديمية الإسبانية للإذاعة وأقرته الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونيسكو” عام 2012 تخليدا لما قدمه هذا الجهاز من خدمات للإنسان كوسيلة اتصال عملت على تسهيل عملية التعارف بين الشعوب والتعاون بين الدول، وتبادل الأخبار في مختلف بقاع الأرض .وحدد للإحتفال به 13 فبراير من كل عام، ودعمت كل وكالات الإذاعة العالمية هذه المبادرة.

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