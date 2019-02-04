محدث.. أسعار الذهب تهبط عند التسوية مع صعود الدولار

2019/02/04 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انخفضت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار الأمريكي، وتطورات إيجابية في المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.





وتعرض المعدن الأصفر للضغط مع صعود العملة الأمريكية لأعلى مستوى في 10 أيام خلال التعاملات متلقياً الدعم من بيانات الوظائف التي أظهرت أن الاقتصاد أضاف 304 آلاف وظيفة بأكثر من التقديرات.





وفي يوم الجمعة الماضي، صرح لاري كودلو المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المحادثات التجارية بين بلاده والصين تبدو جيدة، "مع المزيد من العمل المتبقي الذي هناك حاجة لإنجازه".





وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، تراجع طلبيات المصانع الأمريكية بعكس توقعات المحللين خلال نوفمبر الماضي.





وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.2% إلى 1319.30 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3% عند 1313.45 دولار للأوقية.





وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3% إلى 95.861.





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