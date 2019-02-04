القوات المسلحة اليمنية: أكثر من 367 خرقا للعدوان السعودي في الحديدة خلال أربعة أيام

2019/02/04 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن

قوى التحالف السعودي واصلوا خروقاتهم لوقف إطلاق النار في الحديدة

"مستهدفين الأحياء السكنية ومزارع ومنازل المواطنين ومواقع قواتنا حيث

ارتكبوا أكثر من 367 خرقا خلال الأربعة الأيام الماضية".وأوضح العميد سريع في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن خروقات التحالف

توزعت بين إطلاق 16 صاروخ و216 قذيفة و91 عملية إطلاق نار من الأسلحة

المتوسطة والخفيفة و34 عملية تعزيزات وتحركات.واشار إلى أن "مرتزقة العدوان نفذوا زحفا مكثفا باتجاه مواقع قواتنا

في الشجن ومحاولة تسلل أخرى باتجاه شمال شرق بيوت الخباتية بالدريهمي

كما قاموا بعملية استحداثات وتحصينات في الوقت الذي واصل طيران

العدوان الحربي والاستطلاعي خرقه وتحليقه بشكل متقطع فوق أجواء مدينة

الحديدة وعدد من المديريات".ولفت العميد سريع إلى أن "طيران العدوان شن 85 غارة منها عشر غارات

على حرض وحيران وغارتين على كشر وغارة على مستبأ وغارتين على المزرق

بمحافظة حجة و12 غارة على باقم و14 غارة على كتاف، وثلاث غارات على

الملاحيط وثمان غارات علي بني معاذ وغارة على حيدان بمحافظة صعدة

وثلاث غارات على حي سعوان بأمانة العاصمة، وغارة على صرواح بمحافظة

مأرب و11غارة على نهم وغارة على بني حشيش بمحافظة صنعاء وغارة على

الوازعية بمحافظة تعز وخمس غارات على محافظة عمران وخمس غارات على

المراشي بمحافظة البيضاء وغارتين على حام بالجوف و3 غارات على وادي

جارة قبالة نجران".وقال "صد مقاتلو الجيش واللجان الشعبية ستة زحوفات للمرتزقة على مواقع

قواتنا في الشجن بالدريهمي في الحديدة وعلى تبة غضب بحام في الجوف

وعلى نجد الفارس والصوح قبالة نجران وعلى الأقروض وعلى تبة الحناشي

وقرية الكدمة بالقحيفة في تعز كما أفشلوا خمس محاولات تسلل للمرتزقة

باتجاه شمال شرق الخباتية بالحديدة وباتجاه تبة عصب بحام في الجوف

وعلى مربع شجع قبالة نجران وعلى عنبرة بحام في الجوف ومحاولة تسلل

لعناصر القاعدة في سائلة الحاجب بقيفة في البيضاء".وأكد المتحدث الرسمي أنه "وردا على تصعيد العدوان ومرتزقته فقد نفذ

أبطال الجيش واللجان الشعبية ست عمليات هجومية ناجحة باتجاه مواقع

العدو منها عملية هجومية في وادي جارة قبالة جيزان تم خلالها السيطرة

على برج رقعة والتباب المجاورة وقرية قمبورة وشرق قرية القيمة وعملية

هجومية عكسية في الاقروض بتعز تمكن خلالها مقاتلونا من تطهير جبل

الرضعة وتبة الولي والتباب المجاورة وعمليتين هجوميتين في المزرق بحرض

تم خلالهما تطهير التبة الحمراء وتبة نواف جنوب تبة الخزان وعملية

هجومية على الضويحة ومفرق الوازعية بتعز كما نفذ سلاح الجو المسير

وسلاح المدفعية عملية هجومية استهدفت تجمعات للمرتزقة في قانية

بالبيضاء".واوضح أن "مقاتلينا الأبطال نفذوا ثمان عمليات إغارة على مواقع مرتزقة

العدوان في الغرفة وحزمة الحلو بالمصلوب وفي بير سيلان بالمتون في

الجوف وفي جبل العقمة ومفرق الوازعية بتعز وفي تبة شهر بدمت في الضالع

وفي نقطة الشرطة بجبل النار بالمزرق وفي رشاحة الغربية بالبقع".وأضاف أن "أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا 15 عملية نوعية ناجحة

استهدفوا خلالها مواقع وتجمعات وتحركات وخطوط إمدادات العدو جنوب

الحزم وفي صفر الحنايا وفي مرتفعات القاهرة وطيبة الاسم وفي الخليفين

وفي صبرين بالجوف وفي مربع الازهور برازح وقبالة جبل قيس وفي وادي

جارة وفي موقع الام بي سي وقبالة الخوبة وشرق الدود وفي مربع مشعل

قبالة جيزان وفي مثلث العشة وفي موقع الوقار بالوادي قبالة نجران وفي

كلابة وفي الجحملية بمدينة تعز". وأكد العميد سريع أن "العدو ومرتزقته تكبدوا خسائر كبيرة في الأرواح

والعتاد حيث سقط أكثر من 46 مرتزقا بين قتيل ومصاب في محور رازح

وقبالة جبل قيس في عمليات نوعية للجيش واللجان كما تم قنص ثلاثة

مرتزقة في أسطر بالجوف وقنص ثلاثة شرق جبل الدود وثلاثة آخرين في مربع

شجع وقنص مرتزق آخر في جبل جحفان بجيزان".واردف قائلاً "كما تمكن مقاتلونا بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع في

وادي جارة قبالة جيزان وإعطاب معدلين متوسطين في الأزهور برازح وإعطاب

طقمين في ارتاب عسير بقانية وإعطاب طقم محمل بالمرتزقة في صفر الحنايا

بالجوف وتدمير طقم آخر في مفرق الوازعية إلى جانب تدمير آلية في الصوح

وأربع آليات أخرى في خب والشعف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات المسلحة اليمنية: أكثر من 367 خرقا للعدوان السعودي في الحديدة خلال أربعة أيام) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات المسلحة اليمنية: أكثر من 367 خرقا للعدوان السعودي في الحديدة خلال أربعة أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).