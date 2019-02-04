الحشد الشعبي : واشنطن لن تتورط في حرب ضدنا

2019/02/04 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف القيادي في الحشد الشعبي جبار المعموري، عن أن الولايات المتحدة

الأميركية لن تتورط في حرب مع الحشد الشعبي داخل البلاد ، مشيرا الى

انها وقادتها يدركون جيدا قوة وشراسة الحشد وقاعدته الشعبية الكبيرة

التي تمتد لكل المكونات والاطياف.



واضاف أن تحليلات بعض الخبراء

ووسائل الاعلام عن احتمالية حدوث حرب مبالغ بها وان حدثت ستحارب

اميركا ملايين العراقيين ، لافتا الى أن ما يقلق الحشد هم الجواسيس

ودسائس واشنطن وافتعال الازمات وغطاؤها للجماعات المتطرفة والساسة

الفاسدين.

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