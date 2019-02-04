2019/02/04 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بورجا يعلن عن عزم فيفا اقامة عدد من المشاريع الرياضية في مناطق النازحين بالتنسيق مع الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بورجا يعلن عن عزم فيفا اقامة عدد من المشاريع الرياضية في مناطق النازحين بالتنسيق مع الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بورجا يعلن عن عزم فيفا اقامة عدد من المشاريع الرياضية في مناطق النازحين بالتنسيق مع الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).