الكندي: تقارب السعودية والاردن مع العراق جاء بايعاز من اميركا

2019/02/04 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد بين المحلل السياسي هاشم الكندي، الاثنين، ان التقارب السعودي والاردني مع العراق جاء بايعاز من اميركا، لافتاً الى ان القوات الاميركية المتواجدة في العراق تعمل لخدمة السياسية الاميركية.وقال الكندي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “القوات الامريكية الموجودة في العراق هي قوات قتالية ومعدة للأغراض التي تخدم السياسية الامريكية في المنطقة”.واضاف […]

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