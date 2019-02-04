كوردستان تكشف زيادة بأعداد المصابين بالامراض السرطانية

2019/02/04 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ازدادت نسبة المصابين بالامراض السرطانية في اقليم كوردستان بنسبة 13 بالمائة.

وأكدت وزارة الصحة في اقليم كوردستان ان نسبة تأشير المرض اكبر، مشيرة الى وعي الناس، الذين يقومون باجراء الفحوصات للاكتشاف المبكر للمرض، لان من شأن ذلك السيطرة عليه بشكل افضل.

وتحتل محافظة اربيل المرتبة الاولى بحالات الاصابة بالمرض المسجلة، حيث بلغت الفين و852 مريضا، تليها السليمانية التي سجلت الفين و391 حالة، فيما تحتل دهوك المرتبة الاخيرة بتسجيلها الف و152 مريضا.

ووفق احصاءات وزارة الصحة لعام 2018 بالمقارنة مع 2017 فان الحالات المكتشفة من الاصابة بالمرض في كوردستان قد زادت بنسبة 13 بالمائة والتي تساوي قرابة 5 الاف و600 حالة.

وهناك اكثر من 100 نوع من السرطان، وتعد معظم انواعها قاتلة، وباستطاعتها اصابة جميع اجزاء الجسد.

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