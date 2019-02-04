الجبهة الشعبية تتهم الشاهد بالتستر على الجهاز السري لحركة النهضة

2019/02/04 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية التونسية، حمة الهمامي، رئيس الوزراء يوسف الشاهد بـالتستر على موضوع الجهاز السري التابع لحركة النهضة.

وفي سياق متصل، طالب الهمامي الحكومة التونسية بتقديم استقالتها على الفور، وذلك بعد اتهامها بالفشل في حل القضايا التي تعاني منها تونس.

وتحمل الجبهة الشعبية، التي تضم 15 نائبا، حكومة الشاهد مسؤولية “تدهور” الأوضاع على جميع المستويات.

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