أبو الغيط: عودة سوريا إلى الجامعة تتطلب توافقا عربيا

2019/02/04 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن أي عودة لسوريا إلى الجامعة العربية لا بد أن تكون بتوافق عربي كامل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيدريكا موجيريني، عقب الاجتماع الوزارى العربى الأوروبي في بروكسل.

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