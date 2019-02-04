رئيس البرلمان الأردني يزور بغداد غدًا

2019/02/04 | 22:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

من المقرر أن يزور رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطراونة, يوم غد الثلاثاء, العاصمة بغداد.

وذكر بيان صدر

عن رئاسة مجلس النواب ,اليوم الاثنين, تلقى “النور نيوز” نسخة منه, أن رئيس مجلس النواب الاردني, عاطف

الطراونة, سيزور العاصمة بغداد, يوم غد الثلاثاء (5 شباط 2019).

يأتي ذلك بعد أيام على بدء العراق والاردن العمل بمضمون اتفاقيات

اقتصادية شاملة، حيث بحث رئيس الوزراء أول أمس السبت، مع نظيره الاردني عمر الرزاز

مجمل تلك الملفات على الحدود العراقية الاردنية

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