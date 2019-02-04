استشهاد فلسطيني واصابة اخر برصاص الاحتلال قرب جنين

2019/02/04 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكدت وسائل إعلام فلسطينية، مقتل شاب فلسطيني وإصابة أخر بإطلاق قوات الاحتلال النار عليهما قرب حاجز الجلمه في جنين بالضفة الغربية.وأشارت مصادر مطلعة، أن قوات الاحتلال الصهيوني أطلقت النار صوب شابين فلسطينيين كانا يقودان دراجة نارية، وزعمت القوات الإسرائيلية أن أحدهما ألقى جسما مشبوها اتجاههم، فأطلقوا النار عليهما.وقال الناطق باسم الهلال […]

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