كاراكاس: سندرس علاقتنا بمن اعترف بغوايدو

2019/02/04 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الحكومة الفنزويلية أنها ستراجع علاقاتها بصورة شاملة مع الدول الأوروبية التي اعترفت برئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.

في حين، أعلن الرئيس نيكولاس مادورو استمراره في الحكم لست سنوات على الرغم من التهديدات الأمريكية.

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