2019/02/04 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/الحشد الشعبي ينفي قيامه بأي عملية عسكرية في الداخل السوري

04/02/2019 22:11:00 PM |

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واع بغداد

مديرية العمليات المركزية في الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، الانباء التي تحدثت عن قيام الحشد بعملية عسكرية في الأراضي السورية.

وقالت المديرية في بيان، تلقته(وكالة أنباء الاعلام العراقي واع)إن "وسائل اعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خلال الساعات الماضية انباء تفيد بقيام قوات الحشد الشعبي بتنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي السورية لملاحقة داعش الإرهابي، ونود هنا الإعلان بأن هذه الانباء عارية عن الصحة وفيها خلط فيما يتعلق بدور الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية".

وأضاف البيان، أن "الحشد الشعبي يقوم بين فترة واخرى بقصف مدفعي لمواقع وتجمعات داعش في المناطق السورية المحاذية للعراق بناء على معلومات استخبارية وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة".

وأكد، ان "قرار اي عملية عسكرية في داخل وخارج الحدود العراقية أمر عائد للقائد العام للقوات المسلحة".

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