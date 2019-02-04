حمودي لمبعوث بوتين: زمن الهيمنة الأمريكية في المنطقة قد انتهى

2019/02/04 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي، الاثنين، ان زمن الهيمنة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط قد انتهى بعد تحقيق الانتصارات على داعش بارادات وطنية

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