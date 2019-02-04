٥ فبراير.. انطلاق فعاليات الدورة الأولى لمهرجان منظمة التعاون الإسلامي من القاهرة

2019/02/04 | 22:32

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تنطلق فعاليات مهرجان منظمة التعاون الإسلامي، في دورته الأولى في القاهرة في الفترة من 5 فبراير المقبل إلى 9 فبراير، يشهد خلالها العديد من الأنشطة الفنية والأدبية التي تمثل العادات والتقاليد الشعبية لدول المنظمة.

ومنظمة التعاون الإسلامي هي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية في العالم بعد منظمة الأمم المتحدة، إذ تضم في عضويتها 57 دولة، كما تعد المنظمة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي وتسعى لحماية مصالحه والتعبير عنه دعماً للسلم والانسجام الدوليين وتعزيزاً للعلاقات بين مختلف شعوب العالم.

وبحسب منظمة التعاون الإسلامي، فإن المهرجان يهدف إلى تقريب شعوب الدول الأعضاء بالمنظمة، والانفتاح على الأقليات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، وتعزيز التضامن على أساس وحدة العقيدة وتنوع العادات والتقاليد واللغات والموروثات الشعبية، ورغبة في تطوير العمل الإسلامي المشترك.

كما يهدف المهرجان إلى تفعيل وتطبيق المبادئ الأساسية في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، من تعزيز وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بين شعوب الدول الأعضاء، إلى مد جسور التواصل مع الأقليات الإسلامية خارج نطاق المنظمة، وتعزيز قيم الوسطية والتسامح، والحفاظ على التراث الإسلامي، وفتح آفاق التعاون بين شعوب الدول الأعضاء في المجالات كافة.

ويعد “مسرح الأطفال” من أبرز فعاليات المهرجان، إذ يعرض الأعمال الفنية المتميزة التي تعبر عن أفكار وأحلام الأطفال في جميع أنحاء دول العالم بمختلف ثقافاتهم.

يشرف على تنظيم الدورة الأولى من المهرجان مؤسسة سوافور المصرية، وبالتعاون مع وزارات الثقافة، والشباب والرياضة، والسياحة، وفي حضور العديد من الوزراء وسفراء دول العالم.

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