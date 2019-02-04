10 خطوات بسيطة تجعلك سعيدا

2019/02/04 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة وجدت دراسات حديثة أن الأشخاص الذين يستيقظون باكرا أقل عرضة لمشكلات الصحة العقلية، مقارنة بمحبي السهر ليلا.وفي حين أنه قد لا يكون من الممكن تغيير ساعة جسمك، إلا أن هناك طرقا مختلفة لتعزيز سعادتك، وفقا للطبيب النفسي، نويل ماكديرموت، وهي: 1- الحصول على قسط كاف من النوم يعد النوم أحد أهم العوامل، […]

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