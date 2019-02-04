واع/الداخلية تعلن اعتقال 10 متهمين في نينوى

2019/02/04 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

04/02/2019 22:57:00 PM |

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واع بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن اعتقال 10 متهمين في نينوى، مبينة ان هؤلاء مطلوبين بجرائم سرقة وتزوير.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقته( وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )ان "مديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى وبناءً على مذكرات قبض قضآئية القت القبض على ١٠ متهمين مطلوبين بجرآئم سرقة وتزوير"، مبينا ان "٧ منهم مطلوبين وفق المواد ( ٤٤٣ ق ع و٤٤٤ ق ع و٤٤٦ ق ع )".

واضاف ان "احدهم تم القبض عليه وبحوزته مبلغ مسروق قدره ( أربعة الاف وثلاثمائة دولار ) في منطقة القيارة جنوب مدينة الموصل، واثنين منهم وفق المواد ( ٢٩٧ ق ع و٤٣٠ ق ع )"، مشيرا الى ان "الأخير احد عناصر داعش والذي كان يعمل مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مدينة الموصل".

وتابع معن ان "هؤلاء تم القبض عليهم في مناطق متفرقة من جانبي مدينة الموصل".

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