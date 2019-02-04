الحلبوسي يتلقى دعوة لزيارة إيران

2019/02/04 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلاستقبل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له.وذكر بيان لمكتب الحلبوسي، إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، ان "رئيس مجلس النواب أستقبل المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث سبل توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة".واضاف ان "الجانبين بحثا تفعيل دور لجانِ الصداقة البرلمانية؛ لتطوير مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تلقَّى رئيس مجلس النواب دعوةً رسميةً من نظيره الإيراني علي لاريجاني لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

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