وفد من مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام يلتقي محافظ كربلاء

2019/02/04 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وفد من مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام محافظ كربلاء المقدسة عقيل الطريحي، اليوم الاثنين، وبحث الطرفان التعاون المشترك وسبل تطوير مؤسسات المجتمع المدني.وقال مدير المؤسسة علي الطالقاني انه "على منظمات المجتمع المدني ومراكز الدرسات ووسائل الاعلام ان تأخذ دورها من خلال التعاون مع اصحاب القرار من اجل اداء الرسالة المجتمعية"، مطالبا بان "يكون دور صاحب القرار اكثر مشاركة بما يتناغم مع حاجة المواطن وخصوصا الخدمية، وان يكون لمن في السلطة دور في المشاركة والتواصل مع المواطنين بشكل مباشر لانه يختصر المسافة بحيث يكون المسؤول له استماع ورؤية لهموم الناس".

وشرح الطالقاني للطريحي ماتقوم به المؤسسة من دور في مجالات الدراسات والبحوث وبما تمتلكه من وسائل اعلام.

من جهته قال محافظ كربلاء عقيل الطريحي خضنا تجارب عديدة في مجال التواصل مع المواطنين عن طريق ممثلي المحافظ لكن اليوم المحافظة تشكو من قلة الاموال المرصودة.

كما استعرض الطريحي مشاريع المحافظة المستقبلية في مجال التكنولوجيا التي تصب في خدمة المواطن بشكل مباشر مثل مشروع بوابة كربلاء ومشاريع اخرى.

كما اثنى الطريحي على دور المؤسسة وبرامجها، مؤكدا انه سيبذل جهدا في خدمة المنظمات ومراكز الدراسات.

من جانب اخر اكد عضو المؤسسة ومدير مركز المستقبل الاستاذ عدنان الصالحي ان "مراكز الدراسات اليوم تقدم مجهود فكري كبير من خلال النشاطات مع مختلف النخب الجامعية والسياسية، وان هذه النشاطات توثق من خلال الكتب والنشرات ووسائل الاعلام حيث يتم ايصالها الى مختلف الجهات التي تستفاد من ذلك"، مؤكدا على اهمية التواصل وابداء المشورة بين تلك المراكز وصاحب القرار.

هذا وتحدث اعضاء الوفد عن بعض المقترحات التي من شأنها ان تهتم بالنخب الجامعية والاكاديمية اضافة الى اهمية دعم الاقضية والنواحي الفقيرة في المحافظة.

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