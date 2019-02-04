الحلبوسي يلتقي وفد الصليب الاحمر ويبحثان ملفات النازحين وحقوق الانسان

2019/02/04 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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بحث رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مع وفد منظمة الصليب الاحمر الدولية، اليوم الاثنين، ملفات، ملف النازحين وحقوق الإنسان.

وقال المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان تلقته وكالة صدى, ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، رئيس منظمة الصليب الأحمر الدولية السيد بيتر ماوربر والوفد المرافق له”.واضاف ان “الجانبين بحثا خلال اللقاء جملة من القضايا الإنسانية، وتأكيد استمرار التعاون والتنسيق المشترك، وتقديم التسهيلات لدعم عمل المنظمة في العراق، مثمنًا الجهود الإنسانية للمنظمة في المناطق المحررة والمتضررة”.

وأكد الحلبوسي على ضرورة التعاون مع منظمة الصليب الأحمر الدولية، والمساهمة بتحسين ظروف النازحين في مخيماتهم، وتقديم الدعم؛ لإعادة إعمار المدن المحررة، وتسهيل إجراءات العودة؛ من أجل تحقيق الاستقرار.وعلى صعيد آخر بيَّن رئيس مجلس النواب حرصَ السلطة التشريعية على توفير التخصيصات المالية اللازمة لوزارة العدل؛ لتحسين الواقع الإنساني في السجون، وكذلك التعاون مع المنظمة في مجال تشريع القوانين التي تخص حقوق الإنسان والمصالحة المجتمعية والوطنية.

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