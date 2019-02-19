بابا الفاتيكان:الحرب لا تولّد سوى البؤس والأسلحة لا تولّد سوى الموت

2019/02/04 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، أن الحرب لا تولّد سوى البؤس والأسلحة لا تولّد سوى الموت، موضحا أن سباق التسلح وتمديد مناطق النفوذ والسياسات العدائية على حساب الآخرين لن تؤدي أبدا إلى الاستقرار.

وقال البابا فرنسيس، خلال كلمته في مؤتمر الأخوة الإنسانية بـ”أبو ظبي”: “لنلتزم معا كأخوة في البشرية ضد منطق القوة المسلحة وضد التسلح وضد الفقر”، مشددا على أنه لا معرفة حقيقية للذات بدون معرفة الآخرين.

ووصل البابا فرانسيس، إلى الإمارات يوم أمس الأحد، وينتظر أن يناقش البابا خلالها ملف الحرب على اليمن، التي تشارك فيها الإمارات مع السعودية، كما ينتظر أن يتحدث حول هذا الملف لكن ليس معروفا إن كان سيفعل ذلك علنا أم لا.

وجاءت الزيارة بناء على دعوة من ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، للمشاركة في مؤتمر لحوار الأديان.

وكان البابا قد دعا في تصريحات استبقت الزيارة إلى اتخاذ اجراءات عاجلة في سبيل “احترام” اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى البلد الذي مزقه الحرب.

وقال قبل أن يتوجه إلى الإمارات “أناشد جميع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي باحترام الاتفاقات القائمة لضمان توزيع الغذاء والعمل من أجل مصلحة السكان”.

وسبق أن أدان البابا الحرب على اليمن، الذي تشارك فيه الإمارات كجزء من التحالف مع السعودية.

وفي العام الماضي، ناشد البابا المجتمع الدولي بضرورة “تفادي تدهور الوضع الإنساني المأساوي” في اليمن.

هذا وبدأ بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، كلمته أمام اللقاء العالمي للإخوة الإنسانية، بـ”السلام عليكم”، قائلا يجب عدم التخلي عن هوياتنا لكن علينا التحلي بشجاعة الاختلاف التي تتضمن الاعتراف بالآخر وحريته.

وأضاف ‏البابا فرنسيس، أنه علينا أن نبني المستقبل معا وإلا فلن يكون هناك مستقبل للبشرية، وعلينا أن نعزز روابط الأخوة بيننا تحت سقف الإنسانية ومحبة الله .

وذكر أن شجاعة الاختلاف هي روح الحوار الذي يقوم على صدق النوايا، والحرية الدينية لا تقتصر على حرية ‎العبادة بل ترى في الآخرين أخوة في الإنسانية، قائلا إن الأخوة تعكس أيضا التنوع والاختلاف والتعددية بين البشر، قائلا: “كل الأديان مدعوة لتجاوز فجوة التمييز بينها”.

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