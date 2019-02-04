نائبة عن الانبار تؤكد ضرورة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات والمراكز

2019/02/04 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار

اكدت عضو مجلس النواب العراقي نهله حمد الراوي, اليوم الأثنين, على ضرورة توفير الادوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية في الاقضية والنواحي بهدف تقديم افضل الخدمات للمواطنين.

وقال المكتب الإعلامي للنائبة, في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه إن الراوي التقت مسؤول قسم الصيدلية والمستلزمات الطبية التابع لدائرة صحة الانبار الدكتور محمد شاكر, وناقشت معه الية توزيع الادوية والمستلزمات الطبية الى المستشفيات والمراكز الطبية في الاقضية والنواحي, وإمكانية سد النقص الحاصل من الادوية في اقضية المحافظة وخاصة فيما يتعلق بالأدوية السرطانية.





ويذكر ان عضو لجنة الرعاية الاجتماعية النيابية نهله الراوي كانت قد التقت في وقت سابق بمعاون مدير عام صحة الانبار لغرض توفير الكوادر والأجهزة الطبية في الاقضية الغربية من المحافظة

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