مدير نجدة بغداد يبحث مع المجمع الفقهي سبل التعاون المشترك في الحفاظ على أمن العاصمة

2019/02/04 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

زار مدير نجدة بغداد العميد محمد الربيعي, اليوم الأثنين, المجمع الفقهي العراقي, لبحث سبل التعاون المشترك في الحفاظ على أمن وسلامة العاصمة بغداد.

وقال

المجمع, في بيان تلقى” النور نيوز” نسخة منه, إن مدير نجدة بغداد العميد

محمد الربيعي, زارالمجمع الفقهي العراقي, في مقره العام بجامع الإمام ابي حنيفة

النعمان.

وذكر

البيان أن الربيعي, بحث مع علماء المجمع الفقهي, سبل التعاون المشترك في الحفاظ على

أمن وسلامة مدن العاصمة بغداد.

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